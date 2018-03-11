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23 Nisan'da belediye başkanının koltuğuna oturmuştu! İntihar etti...

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te geçen yılki 23 Nisan kutlamalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makam koltuğuna oturan ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.N.K. intihar etti. K.N.K.’nın intihar sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23 Nisan'da belediye başkanının koltuğuna oturmuştu! İntihar etti...

Olay, dün akşam Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.N.K., annesi ve ablasının yanından ayrılarak odasına geçti. Bir süre sonra babasına ait tabancayla başına ateş etti.

Annesi, silah sesini duyarak odaya girdiğinde kızını kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

K.N.K.’nın intihar sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sani Konukoğlu Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi K.N.K., başarısı nedeniyle geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makam koltuğuna oturmuştu. (Habertürk)2

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fatma şahin intihar 23 Nisan

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