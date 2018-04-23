HABER

23 Nisan'da pamuklu şeker sattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli Hasan (11)  ve Hüseyin (12) Sayyad kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk parkında pamuklu şeker satarak kutladı.

23 Nisan'da pamuklu şeker sattılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli Hasan (11) ve Hüseyin (12) Sayyad kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk parkında pamuklu şeker satarak kutladı.
3 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep'ten Adana'ya gelen Suriyeli Hasan ve Hüseyin Sayyad kardeşler, ailelerine katkıda bulunmak için çalışmaya başladı. Tüm yurtta kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan haberleri olmadığını söyleyen Hasan ve Hüseyin, parkta oyun oynayan çocukların arasında pamuklu şeker sattı. Oyun oynayan çocukları bir süre izleyen Hasan ve Hüseyin, bir süre sonra parktan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

23 Nisan'da pamuklu şeker sattılar23 Nisan'da pamuklu şeker sattılar23 Nisan'da pamuklu şeker sattılar23 Nisan'da pamuklu şeker sattılar

Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
Meral Akşener'e büyük şok! Meral Akşener'e büyük şok!
Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.