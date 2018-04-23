23 Nisan'da pamuklu şeker sattılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli Hasan (11) ve Hüseyin (12) Sayyad kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk parkında pamuklu şeker satarak kutladı.

3 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep'ten Adana'ya gelen Suriyeli Hasan ve Hüseyin Sayyad kardeşler, ailelerine katkıda bulunmak için çalışmaya başladı. Tüm yurtta kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan haberleri olmadığını söyleyen Hasan ve Hüseyin, parkta oyun oynayan çocukların arasında pamuklu şeker sattı. Oyun oynayan çocukları bir süre izleyen Hasan ve Hüseyin, bir süre sonra parktan ayrıldı.

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