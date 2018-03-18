23 yaşındaki genç uyuşturucu kullandığı iddiasıyla hayatını kaybetti

Zonguldak’ta uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
İddialara göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Erdinç D. (23) Fatih Sitesi Mahallesi’nde baygın halde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence ilk müdahalede bulundu. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Erdinç D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Hayatını kaybeden genç otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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