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233 kilo eroinle yakalan eski uzman çavuşun lüks yaşamı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 18:34 | Son Güncelleme

ESKİ UZMAN ÇAVUŞ VE MUHASEBECİ TUTUKLANDI Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 47'nci Cadde'de bulunan mobilya, yatak ve baza fabrikasında ele geçirilen eroinle ilgili operasyonda gözaltına alınan ve ele geçirilen uyuşturucuyu satmak istediği öne sürülen evli, 4 çocuk babası eski uzman çavuş Hasan E.

ESKİ UZMAN ÇAVUŞ VE MUHASEBECİ TUTUKLANDI
Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 47'nci Cadde'de bulunan mobilya, yatak ve baza fabrikasında ele geçirilen eroinle ilgili operasyonda gözaltına alınan ve ele geçirilen uyuşturucuyu satmak istediği öne sürülen evli, 4 çocuk babası eski uzman çavuş Hasan E. ile muhasebeci O.K., uyuşturucu ticareti suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hasan E., nöbetçi mahkemede, eroini haberi olmadan fabrikaya birilerinin getirip emanet olarak bıraktığını ileri sürerken, babası İ.E. (61) ise salıverildi. 233 kilo 238 gram eroin ise saflık derecesinin belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi.

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