HABER

233 kilo eroinle yakalan eski uzman çavuşun lüks yaşamı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, mobilya, yatak ve baza imalathanesinde yurt dışına çıkarılmak üzere sandıkların içerisine gizlenmiş 233 kilo 328 gram eroin ele geçirildi.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, mobilya, yatak ve baza imalathanesinde yurt dışına çıkarılmak üzere sandıkların içerisine gizlenmiş 233 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun gözaltına alınan 3 kişiden eski uzman çavuş Hasan E.'ye (40) ait olduğu, şüphelinin lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 3 ay süren teknik takibin ardından Güneydoğu'dan yüklenen eroinin yurt dışına götürülmek istendiği ihbarını aldı. Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 47. Cadde'de bulunan mobilya, yatak ve baza fabrikasına gelen TIR, tahta sandıklar içindeki eroini, fabrikanın duş kabini bölümüne indirdi. Takibi sürdüren narkotik polisi, fabrikaya yaptığı baskında fabrika içinde bulunan depo sorumlusu eski uzman çavuş olduğu öğrenilen Hasan E., O.K. (31) ve İ.E.'yi (60) gözaltına aldı. Narkotik köpeği Jack ve narkotik polislerinin yaptığı aramada yurt dışına gönderilecek 15 tahta sandık içerisinde 233 kilo 328 gram eroin bulundu. Piyasa değeri 13 milyon lira olan eroinin Kayseri tarihinde bir seferde en fazla ele geçirilen eroin olduğu ifade edildi. Fabrikada ele geçirilen eroin yüklü kasalar, polisler tarafından taşınarak kamyona yüklendi. Baskının yapıldığı fabrikaya gelen Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, operasyonu yapan polisleri tebrik etti. Operasyonda gözaltına alınan ve ele geçirilen uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği öne sürülen evli 4 çocuk babası eski uzman çavuş Hasan E. ile O.K. ve İ.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. Hasan E.'nin lüks bir yaşam sürdüğü bildirildi.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Terme'de kaza: 1 ölü, 1 yaralıTerme'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
11 kişinin yaralandığı çocukların torpil patlama kavgasına 5 kişi tutuklandı11 kişinin yaralandığı çocukların torpil patlama kavgasına 5 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.