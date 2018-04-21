24 ev soyan zanlılar tutuklandı

Eskişehir’de 24 evden gerçekleştirdikleri soygunda çaldıkları paraları eğlence mekanlarında harcayan ve tatile giden hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de ikisi kadın 4 kişi 24 ayrı adreste yaptığı hırsızlık olayları sonrası lüks oteller ve eğlence merkezlerinde zaman geçirdiklerini belirleyen polis ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda şahısları yakaladı. Dairelerin balkonundan girip, plastik pencerelerini çeşitli cisimlerle kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlı G.Y., H.E., B.G. ve Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.