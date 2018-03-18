HABER

24 otomobil çalan şüpheli: Cezaevinden çıkayım, 50 otomobil daha çalacağım (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

2'Sİ TUTUKLANDI Kayseri'de son 2 ay içinde 24 otomobil çalan 3 kişiden Y.G ve B.Ö çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanırken, S.G.

2'Sİ TUTUKLANDI
Kayseri'de son 2 ay içinde 24 otomobil çalan 3 kişiden Y.G ve B.Ö çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanırken, S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektupAfrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup
FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.