25 adrese uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (dha)- AVCILAR İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, uyuşturucu madde suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Bürosu ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceden haklarında uyuşturucu madde suçlarından yasal işlem yapılan aranan 25 kişinin adreslerini belirledi. Savcılıktan alınan arama kararı ardından başta Yeşilkent olmak üzere çeşitli mahallelerde toplam 25 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Aranan kişilerden 5’i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma ve operasyonlara devam edildiği ifade edildi.
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