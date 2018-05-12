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25 günlük evli çifti, kaza ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde arkadan gelen bir aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Sercan Özdoğan öldü, 25 gün önce evlendiği eşi Kübra Özdoğan ise yaralandı.

25 günlük evli çifti, kaza ayırdı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde arkadan gelen bir aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Sercan Özdoğan öldü, 25 gün önce evlendiği eşi Kübra Özdoğan ise yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen diğer aracın sürücü O.E., tutuklandı.
Lüleburgaz'da esnaf olan Sercan Özdoğan, 15 Nisan'da evlendiği Kübra Özdoğan ile gittikleri İstanbul'dan önceki gün dönüşe geçti. TEM otoyolunun Çorlu-Lüleburgaz ilçeleri arasında Sercan Özdoğan yönetimindeki 39 NP 318 plakalı otomobile, arkadan gelen O.E. yönetimindeki 41 TN 829 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Sercan Özdoğan, olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Kübra Özdoğan ile diğer araç sürücüsü O.E. ve yanındaki A.S. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı ve taraftar grubu Çarşı üyesi olan Sercan Özdoğan, ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi. Durumu ağır olan eşi Kübra Özdoğan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.E.'nin yapılan kontrolünde 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. O.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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25 günlük evli çifti, kaza ayırdı25 günlük evli çifti, kaza ayırdı25 günlük evli çifti, kaza ayırdı25 günlük evli çifti, kaza ayırdı

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