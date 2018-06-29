HABER

25 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP merkezli olarak 25 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli olarak 25 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. TSK içindeki yapılanmada yer alan ve örgütün sözde asker imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen 49 kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 14 kişinin yakalanmasına devam edilen operasyon kapsamında farklı kentlerde gözaltına alınan şüphelilerin Gaziantep'e getirilerek sorgulanacağı kaydedildi.

PARTNERSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?
Mucize kurtuluşu gören tren yolcuları cep telefonlarıyla görüntü çektiMucize kurtuluşu gören tren yolcuları cep telefonlarıyla görüntü çekti
Van'da 105 kilo 270 gram eroin ele geçirildiVan'da 105 kilo 270 gram eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.