25 ildeki operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelileri adliyede

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP merkezli 25 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün 'asker imamları'yla ankesörlü telefonlardan iletişim kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, zanlılardan 45'i 29 Haziran'da 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamayan 4 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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