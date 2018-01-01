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25 kiloluk çay hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 14:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, bakkalın önüne çuvallarla bırakılan 25 kiloluk kuru çay, çalındı. Hırsızlık anları, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde, Meydan Mahallesi'nde oldu. Atilla Demir'e ait bakkalın önüne satılmak üzere çuvallarla bırakılan 25 kiloluk çayı gören hırsız, dükkana müşterinin girmesinin ardından çuvalların yanına geldi. Dükkan sahibi, müşterisiyle ilgilendiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, çuvalları alarak, götürdü. Hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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