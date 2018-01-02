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25 metre yükseklikte tehlikeli temizlik

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 14:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te altında 7 katlı iş merkezinin 6'ncı katında cam silen kadın, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Valilik ve Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının da bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir iş merkezinin 6'ncı katındaki bir kadın pencere camını temizlemek için pervaza çıkarak dakikalarca uğraştı. Bir eliyle tutunup, diğer eliyle de camın dış yüzeyini silen kadın yaklaşık 25 metre yükseklikte yaptığı temizlikle akrobatlara adeta meydan okudu. Pervazda tek ayağının üzerinde durup camı silen kadını görenler ise, korkulu bakışlarla onu izledi. 15 dakika boyunca cam silen kadın, temizliği bittikten sonra ofise girerken, önlem almadan yapılan temizlik görenlerin tepkisine yol açtı.

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