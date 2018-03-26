HABER

2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar Gümrük Muhafaza’da sergilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:36 | Son Güncelleme

Polis ekipleri ve gümrük ekiplerince geçtiğimiz günlerde ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan kaçak oyuncaklar, muhafaza altına alındıkları Muratbey Gümrük Müdürlüğünde sergilendi.

2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar Gümrük Muhafaza’da sergilendi

Polis ekipleri ve gümrük ekiplerince geçtiğimiz günlerde ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan kaçak oyuncaklar, muhafaza altına alındıkları Muratbey Gümrük Müdürlüğünde sergilendi. Ele geçirilen kaçak oyuncakların ön inceleme için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Türkiye’ye yasadışı yollarla çocuk oyuncakları sokulacağı istihbaratını almış ve çalışma başlatmıştı. İ.D. adlı şüphelinin kaçak oyuncak getirmeyi planladığının belirlenmesi üzerine kaçakçılık polisi, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gümrük kaçağı oyuncakların Gaziosmanpaşa’da bir depoya götürüleceğini tespit etmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü oyuncaklar iki ayrı tırdan depoya indirildiği sırada baskın yapılmıştı. Yapılan operasyonla, piyasa değerleri yaklaşık 2,5 milyon olan 25 bin oyuncak ele geçilirken, İ.D. de gözaltına alınmıştı.

Oyuncaklar incelenmek üzere laboratuvara gönderildi
Yurda kaçak olarak getirilen oyuncaklar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından muhafaza altına alınarak Muratbey Gümrük Müdürlüğünde sergilendi. Ele geçirilen kaçak oyuncakların ön inceleme için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar Gümrük Muhafaza’da sergilendi

2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar Gümrük Muhafaza’da sergilendi

2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar Gümrük Muhafaza’da sergilendi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.