2,5 milyonluk kaçak oyuncaklar Gümrük Muhafaza’da sergilendi

Polis ekipleri ve gümrük ekiplerince geçtiğimiz günlerde ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan kaçak oyuncaklar, muhafaza altına alındıkları Muratbey Gümrük Müdürlüğünde sergilendi. Ele geçirilen kaçak oyuncakların ön inceleme için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Türkiye’ye yasadışı yollarla çocuk oyuncakları sokulacağı istihbaratını almış ve çalışma başlatmıştı. İ.D. adlı şüphelinin kaçak oyuncak getirmeyi planladığının belirlenmesi üzerine kaçakçılık polisi, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gümrük kaçağı oyuncakların Gaziosmanpaşa’da bir depoya götürüleceğini tespit etmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü oyuncaklar iki ayrı tırdan depoya indirildiği sırada baskın yapılmıştı. Yapılan operasyonla, piyasa değerleri yaklaşık 2,5 milyon olan 25 bin oyuncak ele geçilirken, İ.D. de gözaltına alınmıştı.

Oyuncaklar incelenmek üzere laboratuvara gönderildi

Yurda kaçak olarak getirilen oyuncaklar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından muhafaza altına alınarak Muratbey Gümrük Müdürlüğünde sergilendi. Ele geçirilen kaçak oyuncakların ön inceleme için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.