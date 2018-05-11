250 bin liralık 6 motosiklet çalan hırsızlar yakalandı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, toplam 250 bin TL değerindeki 6 motosiklet çalan 3 hırsız, polisin 'Moto Kros' adını verdiği operasyonla Sakarya'da yakalandı.
İzmit şehir merkezinde 8 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında toplam 250 bin TL değerindeki 6 motosiklet çalındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında güvenlik kamerası ve mobese kameraları kayıtlarını incelemeye aldı. Eski model bir otomobil ile olay yerlerine gelen zanlıların araçtan başlarında bulunan kask ile indiklerini ve motosikletleri çaldıkları tespit edildi. Zanlıların kullandığı aracın K.A.'ya (24) ait olduğu, K.A.'nın daha önce birçok kez motosiklet hırsızlığı suçundan sabıka kaydının olduğu belirlendi. Polis, 'Moto Kros' adını verdiği operasyon kapsamında Adapazarı'nda K.A.'nın evine baskın düzenlerken, çalınan bir motosiklet ele geçirildi. K.A.'nın olay yerinde alınan ilk ifadesinde hırsızlıkları M.K. (21) ve F.B. (24) ile birlikte yaptığını söylemesi üzerine 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. M.K.'nın evinde bir motosiklet, Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturan F.B.'nin evinin yanındaki depoda ise 2 motosiklet daha ele geçirildi.
4 motosiklet İzmit'e getirilirken, gözaltına alınan 3 kişi 2 motosikleti ise sattıklarını söyledi. K.A., M.K. ve F.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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