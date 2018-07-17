26 ilde 57 TSK personeli için gözaltı kararı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY şüphelisi 57 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında filo komutanlığı yapan pilot binbaşı ve piyade eğitim komutanlığı yapan albayın da bulunduğu birçok şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik ardışık arandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslere yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin birçoğunun yakalandığı, aralarında filo komutanlığı yapan 1 pilot binbaşı ve piyade eğitim komutanlığı yapan 1 albayın da bulunduğu birçok şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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