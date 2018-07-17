HABER

26 ilde 57 TSK personeli için gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY şüphelisi 57 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında filo komutanlığı yapan pilot binbaşı ve piyade eğitim komutanlığı yapan albayın da bulunduğu birçok şüpheli gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY şüphelisi 57 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında filo komutanlığı yapan pilot binbaşı ve piyade eğitim komutanlığı yapan albayın da bulunduğu birçok şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik ardışık arandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslere yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin birçoğunun yakalandığı, aralarında filo komutanlığı yapan 1 pilot binbaşı ve piyade eğitim komutanlığı yapan 1 albayın da bulunduğu birçok şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Eşiyle kavga edip, 4'üncü kattan atlayan kadın öldüEşiyle kavga edip, 4'üncü kattan atlayan kadın öldü
Bodrum'da yangın: 3 hektar makilik ve tarım arazisi zarar gördüBodrum'da yangın: 3 hektar makilik ve tarım arazisi zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.