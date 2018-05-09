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26 kişi, hayır yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağıtılan bir hayır yemeğindeki kabaklı börekten yiyen 26 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağıtılan bir hayır yemeğindeki kabaklı börekten yiyen 26 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Eycelli Mahallesi'nde dün dağıtılan bir hayır yemeğindeki kabaklı börekten yiyen bazı kişiler rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülen 26 kişi, Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada müdahale edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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