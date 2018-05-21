27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasından tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Merve Ç. (32), tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Konya ve Niğde'de çek ve senette sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 5 ayrı davadan hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Merve Ç.'nin Adana'da bulunduğu belirledi. Çalışma başlatan polis, Merve Ç.'yi Barış Mahallesi'nde yolda yürürken gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Merve Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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