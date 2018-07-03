27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de birçok suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çevresinde 'İntikam' diye tanınan İbrahim Çavdar, saklandığı Acıgöl ilçesinde yakalandı.
Nevşehir'de 'yaralama, suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve çevresinde 'İntikam' diye tanınan İbrahim Çavdar, Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Acıgöl ilçesinde yaptığı operasyonla yakalandı. Çavdar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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