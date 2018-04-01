275 Yahudi, Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı

İsrail polisi eşliğinde 275 İsrailli Yahudi yerleşimci, Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı.
İsrail polisi ve yerleşimciler, Filistin’de düzenledikleri baskınlarla kutsal yerlerin hürmetini ihlal etmeye devam ediyor. Yaklaşık 275 kişiden oluşan fanatik Yahudi grubu, İsrail polisi eşliğinde Fas Kapısı’ndan geçerek Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. Dans edip şarkı söyleyen Yahudiler, Mescid-i Aksa’nın avlusunda ’Talmudik ayin’ düzenledi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında İsrail polisinin aşırılık yanlılarına tam koruma sağladığı ve Yahudilerin sözde Tapınak olarak niteledikleri Mescid-i Aksa hakkında gelenleri bilgilendirdiği belirtildi.
Öte yandan, Mescid-i Aksa muhafızları, Talmudik ayini gerçekleştirmeye çalışan bir yerleşimciyi avludan çıkardı.
İsrailli yetkililer, Yahudilerin ’Hamursuz Bayramı’na (Pesah) kadar kurban kesimi nedeniyle Müslümanlardan, 30 Mart’a kadar Mescid-i Aksa’yı boşaltmalarını istemişti.
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