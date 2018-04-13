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28 Şubat darbe davasında karar saat 17.30’da

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 17.30’a kadar ara verdi.28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 105.

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 17.30’a kadar ara verdi.
28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 105. celsesi başladı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, önceki mütalaasını aynen tekrarladığını belirtti. Daha sonra sanıkların son sözlerinin alınmasına geçildi. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, son sözlerin alınmasının ardından kararını açıklamak üzere duruşmayı 17.30’a erteledi.

60 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
Savcı, sanıklar İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal’ın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.
Sanıklar Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç’ın vefat etmesinden dolayı haklarında açılan davanın düşürülmesini talep eden savcı, 39 sanığın ise beraatine karar verilmesini istemişti.

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