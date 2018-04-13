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28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 17.30’a kadar ara verdi.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

IHAAW145554-ASA/13-04-2018 - 28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 17.30’a kadar ara verdi. 13.04.2018 14:55:54 TSI NNNN

IHAAW145554-ASA/13-04-2018

- 28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 17.30’a kadar ara verdi.

13.04.2018 14:55:54 TSI
NNNN

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