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28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davada, sanıkların son sözleri alınıyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

IHAAW144349-ASA/13-04-2018 - 28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davada, sanıkların son sözleri alınıyor. 13.04.2018 14:43:49 TSI NNNN

IHAAW144349-ASA/13-04-2018

- 28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davada, sanıkların son sözleri alınıyor.

13.04.2018 14:43:49 TSI
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