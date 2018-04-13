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28 Şubat davasında karar açıklandı. 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların sağlık durumunu ve yaşlarını göz önünde bulundurarak sanıklara adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı koydu ve sanıkların tutuklanmamasına kara

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

IHAAW180243-ASA/13-04-2018 - 28 Şubat davasında karar açıklandı. 13.04.2018 18:02:43 TSI NNNN

IHAAW180243-ASA/13-04-2018

- 28 Şubat davasında karar açıklandı. 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların sağlık durumunu ve yaşlarını göz önünde bulundurarak sanıklara adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı koydu ve sanıkların tutuklanmamasına karar verdi.

13.04.2018 18:02:43 TSI
NNNN

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