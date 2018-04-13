28 Şubat davasında müebbet hapis çıktı, tutuklama çıkmadı

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir’in de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların yaşları ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak sanıkları adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Öte yandan, hapis cezası kararı verilen sanıkların rütbelerinin sökülmesine hükmedildi.

28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 105. celsesi görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya bazı sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün karar duruşmasına katılmaması dikkat çekti. Öte yandan, duruşmaya ara verilmeden önce salonda bulunan Çevik Bir’in kararın okunması sırasında salonda olmadığı görüldü.