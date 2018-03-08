29 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 29 ilde başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 121 kişiden 33’ü yakalandı. Gözaltı listesinde örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in yeğeni Fatmanur Gülen ile sözde Beylikdüzü kadın il imamı Fidan Yılmaz ve 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kara kutusu’ olarak gösterilen Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik de bulunuyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon başlatıldı. FETÖ /PDY zanlısı 121 kişinin yakalanmadı için yürütülen operasyonda 33’ü yakalandı.

Firari 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği operasyonda, örgütün ABD’nin Pensilvanya eyaletinde barınan elebaşı Fethullah Gülen’in öz yeğeni Fatmanur Gülen de yakalandı. Aynı operasyon kapsamında yakalanan 33 şüphelinin, FETÖ’nün Beylikdüzü sözde kadın il imamı Fidan Yılmaz ile Fidan Yılmaz’a bağlı üst yönetim kadrosuna mensup zanlılar olduğu kaydedildi. Sabah saatlerinde toplam 33 kadının gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kara kutusu’ olarak gösterilen Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik ise Sakarya’da başka bir soruşturma kapsamında elektronik kelepçeli olarak adli kontrol altında bulunduğu için gözaltına alınmadığı belirtildi.

Belkıs Nur Tetik, 2016 yılının Ağustos ayında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmıştı.