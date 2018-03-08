HABER

29 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 29 ilde başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 121 kişiden 33’ü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 29 ilde başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 121 kişiden 33’ü yakalandı. Gözaltı listesinde örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in yeğeni Fatmanur Gülen ile sözde Beylikdüzü kadın il imamı Fidan Yılmaz ve 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kara kutusu’ olarak gösterilen Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik de bulunuyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon başlatıldı. FETÖ /PDY zanlısı 121 kişinin yakalanmadı için yürütülen operasyonda 33’ü yakalandı.
Firari 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği operasyonda, örgütün ABD’nin Pensilvanya eyaletinde barınan elebaşı Fethullah Gülen’in öz yeğeni Fatmanur Gülen de yakalandı. Aynı operasyon kapsamında yakalanan 33 şüphelinin, FETÖ’nün Beylikdüzü sözde kadın il imamı Fidan Yılmaz ile Fidan Yılmaz’a bağlı üst yönetim kadrosuna mensup zanlılar olduğu kaydedildi. Sabah saatlerinde toplam 33 kadının gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kara kutusu’ olarak gösterilen Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik ise Sakarya’da başka bir soruşturma kapsamında elektronik kelepçeli olarak adli kontrol altında bulunduğu için gözaltına alınmadığı belirtildi.
Belkıs Nur Tetik, 2016 yılının Ağustos ayında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmıştı.

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Jandarma 656 gram eroin ele geçirdi

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Kaçakları Ege Denizi diye Ayvacık Barajı'na bıraktılar

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hizan'da PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.