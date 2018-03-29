HABER

29 yaşındaki genç intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Fatih'te 29 yaşındaki genç 4.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Fatih'te 29 yaşındaki genç 4. kattan atlayarak intihar etti. Olay saat 7.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi, Akkoyunlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bodrum katında yaşayan 29 yaşındaki Ali K. binanın terasına çıkarak aşağı atladı. Arkadaşları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset çevresine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Daha önce intihar girişiminde bulunan Ali K'nın intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı!

Siber suçlar yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.