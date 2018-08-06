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29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

İZMİT'te otomobil firmasında işçi Yavuz Moğul (29), yanında kaldığı ağabeyinin evinde, odasında ölü bulundu.

29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te otomobil firmasında işçi Yavuz Moğul (29), yanında kaldığı ağabeyinin evinde, odasında ölü bulundu.
Dün arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan sahillerine eğlenmeye giden, bir otomobil firmasında işçi Yavuz Moğul, gece geç saatlerde eve geldi. Yenişehir Mahallesi Bade Sokak'ta ağabeyinin evinde kalan Moğul'u sabah erken saatlerde yengesi uyandırmak istedi. Yavuz Moğul'un uyanmadığını gören yengesi, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Moğul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme işlemlerinin ardından Yavuz Moğul'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Otopsiden sonra Moğul'un cenazesi Yusufça Köy Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Gencin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor sonucu netlik kazanacağı belirtildi.

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29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu

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