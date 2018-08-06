29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te otomobil firmasında işçi Yavuz Moğul (29), yanında kaldığı ağabeyinin evinde, odasında ölü bulundu.
Dün arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan sahillerine eğlenmeye giden, bir otomobil firmasında işçi Yavuz Moğul, gece geç saatlerde eve geldi. Yenişehir Mahallesi Bade Sokak'ta ağabeyinin evinde kalan Moğul'u sabah erken saatlerde yengesi uyandırmak istedi. Yavuz Moğul'un uyanmadığını gören yengesi, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Moğul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme işlemlerinin ardından Yavuz Moğul'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Otopsiden sonra Moğul'un cenazesi Yusufça Köy Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Gencin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor sonucu netlik kazanacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Çocuklarının önünde soyunan adama silahını doğrultup...
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi
Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!
Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit
Tinder uygulamasını öyle bir amaçla kullandı ki... Gizli bilgiler ifşa oldu
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum