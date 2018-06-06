29 yıl hapis cezasıyla aranırken yolcu otobüsünde yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, hakkında 4 ayrı suçtan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyfullah Budak (32), polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Budak, tutuklandı.

Olay, Samsun- Ankara karayolu üzerinde bulunan asayiş uygulama noktasında meydana geldi. Bir yolcu otobüsünde uygulama yapan polis Seyfullah Budak'ın 4 ayrı suçtan toplam 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Budak, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi.

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