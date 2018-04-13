290 bin lira çalan 6 kişi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, ismi açıklanmayan kişinin banka şubesinden çektiği 290 bin lirasını çalan 6 kişi, polisin takibi sonucu paralarla birlikte yakalandı.
Dün banka şubesinden 290 bin lira çeken ismi açıklanmayan kişiyi takip eden şüpheliler, Anafartalar Bulvarı'nda aracın camını kırıp, içerisindeki parayı çaldı. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarından şüphelilerin kullandığı otomobili belirleyip takibe aldı. Ekipler, belirledikleri otomobili Adana girişinde durdurup içerisinde bulunan A.G., S.G., E.K., Ş.Y., O.G. ve İ.G.'yi gözaltına aldı. Çalınan 290 bin liradan 283 bin 310 lirası ise otomobilde bulundu. Emniyette sorgulanan 6 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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