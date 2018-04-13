HABER

290 bin lira çalan 6 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 18:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, ismi açıklanmayan kişinin banka şubesinden çektiği 290 bin lirasını çalan 6 kişi, polisin takibi sonucu paralarla birlikte yakalandı.

290 bin lira çalan 6 kişi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, ismi açıklanmayan kişinin banka şubesinden çektiği 290 bin lirasını çalan 6 kişi, polisin takibi sonucu paralarla birlikte yakalandı.
Dün banka şubesinden 290 bin lira çeken ismi açıklanmayan kişiyi takip eden şüpheliler, Anafartalar Bulvarı'nda aracın camını kırıp, içerisindeki parayı çaldı. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarından şüphelilerin kullandığı otomobili belirleyip takibe aldı. Ekipler, belirledikleri otomobili Adana girişinde durdurup içerisinde bulunan A.G., S.G., E.K., Ş.Y., O.G. ve İ.G.'yi gözaltına aldı. Çalınan 290 bin liradan 283 bin 310 lirası ise otomobilde bulundu. Emniyette sorgulanan 6 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

290 bin lira çalan 6 kişi yakalandı

Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
Minibüs kahyalarından akılalmaz vurgunMinibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.