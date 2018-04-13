290 bin TL çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Gaziantep’te bankadan para çeken bir kişinin 290 bin TL’sini çalarak kaçan 2’si bayan toplam 6 kişi Adana’da yakalandı. Zanlılar, yakalanmaların hırsını kendilerini görüntüleyen gazetecilere tükürerek çıkardı
Gaziantep’te 12 Nisan’da meydana gelen olayda, bir bankadan para çeken şahsı takip eden kimliği belirsiz kişiler, park edilen aracın ön camını kırarak, araçtaki koltuk altına gizlenen 290 bin TL’yi alarak kayıplara karışmıştı. Şahısların izini süren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların gri renkte bir otomobil ile kaçtıklarını belirledi. MOBESE kameralarından aracın izini süren ekipler, otomobilin plakasını da tespit etti. Ekipler, çevre illerdeki emniyet müdürlüklerine aracın plakasını bildirdi. Adana’nın girişindeki polis ekipleri tarafından durdurulan A.G., S.G., E.K., Ş.Y., O.G. ve İ.G. gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 283 bin 31 TL ele geçirilirken, şahıslar Gaziantep’e gönderildi.
Zanlılar gazetecilere tükürdü
Şüpheliler sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Gaziantep Adliyesine götürülen şahıslar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Bizim paramıza sahip çıkıyorlar. Niye çekiyorsunuz ağabey, niye çekiyorsunuz. Terbiyesiz" diyerek tepki gösterdi. Şüphelilerden bir bayan ve bir erkek, görüntü çeken gazetecilere tükürdü.
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