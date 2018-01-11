2'inci kattan düşen adam cezaevi firarisi çıktı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca İlçesi'nde, dengesinin kaybederek 2'nci kattaki bir evden düşen Ahmet Pala'nın (37) cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Pala tedavisinin tamamlanması ardından gözaltına alınacak.
Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ahmet Pala, dengesini kaybederek 2'nci kattaki bir evden düştü. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ahmet Pala'nın ayak bileğini kırdığını belirleyerek ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ahmet P.'nin kimliğinin belirlenmesi için yapılan genel bilgi taraması (GBT ) sorgusunda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Ahmet Pala'nınn hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı ifade edildi.
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