2’nci kez zarar verilen maket polis aracı kaldırıldı

Samsun’da ikinci kez zarar verilen maket polis aracı çekiciye yüklenerek kaldırıldı.
Samsun’da 27 Mart tarihinde meydana gelen olayda, bazı şüpheliler tarafından İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan iki ayrı maket polis aracının tepe lambaları çalındı. Olaydan 11 gün sonra ise yine Canik ilçesi Badırlı Çevre Yolu’nda maket polis araçlarını hedef alan kimliği belirsiz kişiler, maketlerdeki tepe lambalarına zarar verdi. Vatandaş tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, maketin tepe lambalarının kırılarak zarar verildiğini tespit etti. Aynı maket aracına ikinci kez zarar verilmesi nedeniyle çareyi maketi buradan kaldırmakta buldu. Maket polis aracı bulunduğu yerden sökülerek, çekici yardımıyla başka bir noktaya taşındı.
Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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