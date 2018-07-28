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2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin hazırlıkları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

TÜRK halk müziğinin unutulmaz ismi, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de, '2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' ile anılacak.

2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin hazırlıkları sürüyor

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- TÜRK halk müziğinin unutulmaz ismi, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de, '2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' ile anılacak. Festivalin 3 Ağustos'ta yapılacak açılışına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bakanlar, bürokratlar ve birçok sanatçı katılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 3-4-5 Ağustos'da düzenlenecek 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor. Festivalin açılışına ve merhum sanatçı Neşet Ertaş'ı anma programına, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak. Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bakan, bürokrat ve sanatçıların katılacağı bildirildi. Festival kapsamındaki konserlerin de Kırşehir Cacabey Meydanı'nda yapılacağı belirtildi. 3 gün sürecek festivalde Neşet Ertaş'ın üç kelimeyle özetlediği hayat felsefesi 'sevgi, saygı ve hoşgörü' çerçevesinde konserler, söyleşiler ve panellerin yanı sıra ödül töreni yapılacak. Kırşehir'de halk meydanlarında yapılacak etkinlikler, ücretsiz takip edilebilecek.
Festivalle ilgili açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentin 'Abdallık geleneği'nin merkezi olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Kırşehir, Abdallık geleneğinin merkezi. O açıdan da şehrimizde tanıtımı açısından da şehrimizi tanıtmak açısından da bu son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın öncülüğünde böyle bir festival başladı. Kendisi biliyorsunuz Türk halk müziğine gönül vermiş bir insan. Aynı zamanda çok önemli Neşet Ertaş hayranıdır. Birinci ölüm yıl dönümünde de Neşet Ustamızı yine İbrahim Kalın Bey'le, onun desteğiyle bir anma programı yapmıştık. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız. Her yıl bir tık daha ileriye taşıyarak inşallah Neşet Ertaş'ın ismini de, abdallık geleneğini de, Türk halk müziğini de en iyi şekilde geleceğe aktarmak; amacımız ve gayemiz bu. Tüm Türkiye'den herkesi, Türk halk müziği severleri, Neşet Ertaş severleri Kırşehir'e davet ediyoruz. 3 gün boyunca Kırşehir'de müzik yaşanacak. İnşallah İbrahim Bey kendisi de gelecek. Cuma günü 3'teki ilk açılış programında hatta kendisi inşallah sürpriz olacak ama kısa bir kupleyle sahneye de çıkacak."

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