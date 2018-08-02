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3 aracın karıştığı kaza, halk otobüsü kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazanın otobüs kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

3 aracın karıştığı kaza, halk otobüsü kamerasında

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazanın otobüs kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anının anbean yansıdığı görüntülerde, bazı yolcuların otobüsün açılan kapısından yola fırladığı görülüyor.
Kaza, 27 Temmuz Cuma günü, ilçeye bağlı Arifbey Mahallesi'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Muharrem Türker yönetimindeki 41 FY 583 plakalı TIR ile Sapanca yönüne giden, Adapazarı- Sapanca arasında hizmet veren Tufan Yüzücü'nün kullandığı 54 J 6511 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Sapanca yönüne giden, ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 34 RK 516 plakalı otomobil de kaza yapan TIR'a çarparak, tarlaya uçtu. Kazada, özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Şule Atakır (21) yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan toplam 21 kişi de yaralandı.
Kaza anının özel halk otobüsünün içindeki kameralara yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün şerit değiştiren TIR'la çarpıştığı anda sürücünün ani manevra yaptığı ve yolcuların araçta savrulduğu anlar yer alıyor. Bu sırada otobüsün ön kısmında bulunan yolcuların yere düştüğü, arka bölümdeki bazı yolcuların ise çarpışmanın şiddetiyle açılan kapıdan yola fırladığı görülüyor. Kazada yaşamını yitiren Şule Atakır'ın da otobüsün arka koltuğunda yolculuk yaparken, açılan kapıdan savrulduğu görüntülerde yer alıyor.
Öte yandan zabıta ekibinin aracının yola kontrolsüz çıkması üzerine meydana gelen kazada, TIR'ın ve resmi aracın sürücüsü tutuklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

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