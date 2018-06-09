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3 aracın karıştığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

3 aracın karıştığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak'ta meydana geldi. Seyir halinde olan Mehmet Bayram yönetimindeki 16 Y 6089 plakalı otomobil ve aynı yönde ilerleyen İbrahim Ertem Dere'nin kullandığı 16 BLU 36 plakalı motosiklet, Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rıza Demirci'nin idaresindeki 16 M 06093 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ertem Dere ile özel halk otobüsünde yolcu olan Sahine Yılmaz ve Sezgin Salar yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

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