3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kayseri’de dün gece meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre dün gece Kartal Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 38 GD 504, 06 AC 7241 ve 38 JZ 564 plakalı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise kaza yapan araçların alev almaması için çalışma yaptı.
Araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığı kaydedildi.
Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum