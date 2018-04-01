3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kayseri’de dün gece meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dün gece Kartal Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 38 GD 504, 06 AC 7241 ve 38 JZ 564 plakalı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise kaza yapan araçların alev almaması için çalışma yaptı.

Araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığı kaydedildi.