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3 aydır takip ediliyorlardı, suçüstü yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Edirne’de jandarma ekipleri, yurt dışından uyuşturucu temin ederek İstanbul ve çeşitli illerde uyuşturucu ticareti yapan çeteyi çökertti.

Edirne’de jandarma ekipleri, yurt dışından uyuşturucu temin ederek İstanbul ve çeşitli illerde uyuşturucu ticareti yapan çeteyi çökertti. Operasyon kapsamında piyasa değeri 10 milyon 900 bin TL olan 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatları doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Edirne ve İstanbul olmak üzere çevre illerde satacakları belirlenen çete çökertildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan 3 aylık teknik takibin ardından gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyonlar kapsamında, piyasa değeri 10 milyon 900 bin TL olan 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin maddesi ele geçirildi. Öte yandan yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı düşünülen 10 cep telefonuna ve 30 bin euro paraya el konulduğu açıklandı.

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