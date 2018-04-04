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3 aylık anne kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 3 ay önce ikiz bebek sahibi olan 24 yaşındaki Seren Ordu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde ikamet eden ve 3 ay önce ikiz bebek sahibi olan 24 yaşındaki Seren Ordu, kalp krizi geçirdi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 3 ay önce ikiz bebek sahibi olan 24 yaşındaki Seren Ordu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde ikamet eden ve 3 ay önce ikiz bebek sahibi olan 24 yaşındaki Seren Ordu, kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serhan Ordu’nun 2015 yılında Yüksel Ordu ile dünya evine girdiği, üç ay önce de ikiz bebek sahibi olduğu öğrenildi.

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