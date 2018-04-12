3 aylık bebeğiyle hırsızlık yaparken yakalandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kucağında 3 aylık bebeğiyle bir evden hırsızlık yapmaya çalışan M.Y. (22), vatandaşlar tarafından yakalandı.
Kepez İlçesi, Menderes Mahallesi'nde, kucağında taşıdığı 3 aylık bebeğiyle kiralık daireye bakma bahanesiyle apartmana giren M.Y., yanında bulundurduğu plastik bir kartla kilitli olmayan bir dairenin kapısını açtı. Apartman sakinleri, uzun süre binadan çıkmayan kadından şüphelendi. Komşular, kapısı açık kalan daireye girdiklerinde, M.Y'yi evden hırsızlık yaparken yakaladı. Çoğu hırsızlık olmak üzere 31 suçtan kaydı bulunan M.Y., vatandaşlarca polise teslim edildi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan M.Y., adliyeye sevk edildi.
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