3 ayrı işyerinden 17 bin TL'lik hırsızlığa 6 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 3 ayrı işyerinden 17 bin TL'lik tespih, saat, yüzük ve gümüş çalan 6 şüpheli yakalandı. Olay, geçen perşembe günü Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda bulunan 3 işyerine giren kimlikleri belirsiz 6 kişi, 17 bin TL değerinde gümüş, yüzük, saat ve tespih çaldı. İhbarla işyerine gelen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 6 kişinin kapı kilidi ile camını kırdıkları, işyerine girip içerisinde bulunan eşyaları çalarak olay yerinden ayrıldıklarını belirledi. Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin A.A., H. B., M.E.T., M.S., A.Y. ve M.S. olduğunu belirledi. Kimlik tespitleri yapılan 6 şüpheli polis tarafından kent merkezinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları tespih, saat, yüzük, gümüşler, levye ve makas ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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