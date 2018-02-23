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3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:31 | Son Güncelleme

Bursa’da bir haftada 3 benzinliği soyan silahlı ve kar maskeli 2 şüpheli yakalandı.Bursa’da 14 ile 21 Şubat tarihleri arasında bir haftada 3 tane benzinliğin marketi silahlı ve kar maskeli şüpheliler tarafından soyuldu.

Bursa’da bir haftada 3 benzinliği soyan silahlı ve kar maskeli 2 şüpheli yakalandı.
Bursa’da 14 ile 21 Şubat tarihleri arasında bir haftada 3 tane benzinliğin marketi silahlı ve kar maskeli şüpheliler tarafından soyuldu. Olaylarda silah kullanan soyguncular güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülenmişti.
Bu olayların ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda, izlenen 78 kamera kaydından M.Ç. (19) ve E.A.B.’nin (18) olayın şüphelisi olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler evlerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 paket sigara ve iki adet silah ele geçirildi.
Zanlıların toplamda 3 benzinlikten 9 bin lira çaldığı açıklandı.

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

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3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı
2 / 6

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı
3 / 6

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı
4 / 6

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı
5 / 6

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı
6 / 6

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı
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