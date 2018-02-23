3 benzinliği soyan silahlı maskeli soyguncular yakalandı

Bursa’da bir haftada 3 benzinliği soyan silahlı ve kar maskeli 2 şüpheli yakalandı.
Bursa’da 14 ile 21 Şubat tarihleri arasında bir haftada 3 tane benzinliğin marketi silahlı ve kar maskeli şüpheliler tarafından soyuldu. Olaylarda silah kullanan soyguncular güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülenmişti.
Bu olayların ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda, izlenen 78 kamera kaydından M.Ç. (19) ve E.A.B.’nin (18) olayın şüphelisi olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler evlerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 paket sigara ve iki adet silah ele geçirildi.
Zanlıların toplamda 3 benzinlikten 9 bin lira çaldığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması
Handelsblatt: Esad müzakere masasına çağrılmalı
Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi
Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum