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3 bin 264 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada 3 bin 264 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu 2 iş yerinde toplam 3 bin 264 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 100 adet makaron içerisine tütün doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada 3 bin 264 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu 2 iş yerinde toplam 3 bin 264 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 100 adet makaron içerisine tütün doldurulmuş sigara ele geçirildi. Şüpheliler L.C.K. ile İ.A.Ö. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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