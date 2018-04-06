3 bin 264 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada 3 bin 264 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu 2 iş yerinde toplam 3 bin 264 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 100 adet makaron içerisine tütün doldurulmuş sigara ele geçirildi. Şüpheliler L.C.K. ile İ.A.Ö. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.