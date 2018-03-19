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3 bin 500’den fazla kişi Doğu Guta’dan ayrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

Esad rejimi tarafından işgal altında tutulan Doğu Guta bölgesinden 3 bin 500’den fazla insan ayrıldı.Rusya’nın Suriye’de Uzlaşma Merkezi, Doğu Guta’da binlerce sivilin kasabalarını ve köylerini Hamuriya kasabasındaki kontrol noktasından terk etmeye devam ettiğini bildirdi.

Esad rejimi tarafından işgal altında tutulan Doğu Guta bölgesinden 3 bin 500’den fazla insan ayrıldı.
Rusya’nın Suriye’de Uzlaşma Merkezi, Doğu Guta’da binlerce sivilin kasabalarını ve köylerini Hamuriya kasabasındaki kontrol noktasından terk etmeye devam ettiğini bildirdi. Rusya’nın Suriye’de Uzlaşma Merkezi Sözcüsü Vladimir Zolotukhin, "Bu sabahtan beri Hamuriya kontrol noktasından 3 bin 500’den fazla insan geçerek Doğu Guta’dan ayrıldı. Şu ana kadar 2 bin 500’den fazla insan beslendi" dedi.
Suriye Rahman Kolordusu’nun Doğu Guta’nın güney bölgesinde rejime karşı mücadele eden bir grubu daha önce bir ateşkes anlaşması, yardım girişi ve acil tıbbi vakaların tahliyesi için BM delegasyonuyla görüştüğünü söylemişti. Suriye muhalefetinin sivil savunması, Doğu Guta’daki Duma şehrinde Suriye rejiminin hava saldırıları sonucu 9 sivilin öldüğünü ve birçok sivilin yaralandığını bildirdi.

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