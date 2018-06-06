3 camiden 33 musluk hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 3 camiden toplam 33 musluk çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih A. (19) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa ve Teknepınar mahallelerinde 3 caminin şadırvan ve tuvaletlerinden 33 musluk sökülerek çalındı. Şikayet üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Araştırma sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Fatih A. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...
Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması
Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Böyle yol gördünüz mü?
Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum