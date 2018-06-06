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3 camiden 33 musluk hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 3 camiden toplam 33 musluk çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih A.

3 camiden 33 musluk hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 3 camiden toplam 33 musluk çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih A. (19) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa ve Teknepınar mahallelerinde 3 caminin şadırvan ve tuvaletlerinden 33 musluk sökülerek çalındı. Şikayet üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Araştırma sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Fatih A. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi.

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