3 çocuğa cinsel istismarla suçlanan emlakçı: İftira atılıyor

Son Güncelleme 4 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 11:18 |4 saat önce

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 16 yaşındaki 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. (46) hakkında, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamaları kabul etmeyen B.U., çocuklardan birini otomobilinde taciz ettiği iddiasıyla ilgili ''Araçtan inerken 'Allah razı olsun' diyerek, elimle dizine vurdum. Daha sonra araçtan inip, gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum. İftira atılıyor" dedi. İstismar olaylarından ilki, 3 Ekim günü, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki A.Y. yolda yürüdüğü sırada, iddiaya göre, yanına otomobille tanımadığı B.U. yanaştı. Evli ve 3 çocuk babası B.U., "Buranın yabancısıyım. Yunak ilçesinden geliyorum" diyerek, çocuğa bir hastanenin adresini sordu. B.U., adresi tarif eden A.Y.'ye otomobiline binip, hastanenin yerini göstermesi halinde kendisini evine bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine A.Y. de otomobile binerek, B.U.'ya hastaneyi bulması için yardımcı olmak istedi. Bir süre sonra B.U., araca binen A.Y.'ye elle tacizde bulundu.

İkinci olay ise 15 Ekim'de meydana geldi. B.U., iddiaya göre, 1.5 yıl önce adres sorduğu sırada tanıştığı E.K. ile arkadaşlık kurdu ve bir süre sonra E.K.'nin arkadaşı E.Ç. ile tanıştı. B.U., gezdirme bahanesiyle otomobiline aldığı E.K. ve E.Ç.'yi de elle taciz etti. Çocuklar, daha sonra taciz olayını konuşmak için buluştukları B.U. tarafından tekrar taciz edildi. E.K. ve E.Ç.'nin olay sırasında bağırması üzerine çevredekiler, durumu anlayıp, polis çağırdı. B.U., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.U., mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra A.Y. de emniyete giderek, tutuklu bulunan B.U.'nun kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine A.Y.'nin dosyası, diğer istismar dosyasıyla birleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından B.U. hakkında hazırlanan iddianamede, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Konya 1'inci Ağır Cezası Mahkemesi'nde dava açıldı.