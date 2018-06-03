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3 çocuğa cinsel istismarla suçlanan emlakçıya, 23 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

KONYA'da, 16 yaşındaki 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. (47), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam  23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 çocuğa cinsel istismarla suçlanan emlakçıya, 23 yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 16 yaşındaki 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. (47), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstismar olaylarından ilki geçen yıl 3 Ekim günü merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki A.Y. yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre, yanına otomobille tanımadığı B.U. yanaştı. Evli ve 3 çocuk babası B.U., "Buranın yabancısıyım. Yunak ilçesinden geliyorum" diyerek, çocuğa bir hastanenin adresini sordu. B.U., adresi tarif eden A.Y.'ye otomobiline binip, hastanenin yerini göstermesi halinde kendisini evine bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine A.Y. de otomobile binerek, B.U.'ya hastaneyi bulması için yardımcı olmak istedi. Bir süre sonra B.U., araca binen A.Y.'ye iddiaya göre elle tacizde bulundu.
İkinci olay ise yine geçen yıl 15 Ekim'de meydana geldi. Daha önce adres sorma bahanesiyle tanışıp arkadaş olduğu E.K. ve onun arkadaşı E.Ç. ile buluşup otomobilinde gezdirmeye başladdı. İddiaya göre B.U., iki çocuğa otomobille gezdirdiği sırada elle tacizde bulundu. Çocuklar, bir hafta sonra taciz olayını konuşmak için buluştukları B.U. tarafından tekrar taciz edildi. E.K. ve E.Ç.'nin olay sırasında bağırması üzerine çevredekiler, durumu anlayıp, polis çağırdı. B.U., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.U., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra hastanenin adresini sorma bahanesiyla aracına alıp taciz ettiği ileri sürülen A.Y. de polise giderek, tutuklu bulunan B.U.'nun kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine A.Y.'nin dosyası, diğer istismar dosyasıyla birleştirildi.
23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık B.U. ve mağdur çocuklar hazır bulundu. Son savunmasını yapan B.U., "Suçlamaları ve mütalayı kabul etmiyorum. Lehime olan hükümlerden yaralanmak istiyorum. E.K. ile sadece dolaştık. Herhangi birşey olmadı" dedi.
Mahkeme heyeti B.U.'ya, 3 çocuğa cinsel istismar suçundan toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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B.U.: Bulduk Uzun

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