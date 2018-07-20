3 çocuğuyla ortadan kaybolan anne, koca şiddetinden kaçmış

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 2 ay önce 3 çocuğuyla evden çıkıp ortadan kaybolan Gülsüm Balı (27), başka bir kentte sağlık ocağına gidince bulundu. Eşinden şiddet ve baskı gördüğünü ileri süren Gülsüm Balı, güvenlik gerekçesiyle geri dönmek istemeyince, ailesine teslim edilmedi.
İlçenin kırsal Sırıl Mahallesi’nde oturan Gülsüm Balı, 2 ay önce çocukları Naim (5), Yiğit (2) ve 3 aylık Gülteren Balı'yı da yanına alıp, Bursa'ya hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Akşam geri dönmeyen anne ve çocuklarına ulaşılamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine yapılan çalışmalarda da anne ve çocukları bulunamadı.
Gülsüm Balı, 2 ay sonra başka bir kentte bebeğine aşı yaptırmak için sağlık ocağına gidince bulundu. Görevli doktor, kayıtlarda Gülsüm Balı'nın aile hekiminin Orhaneli'de olduğunu belirleyince şüphelenerek jandarmaya haber verdi. Jandarmaya ifade veren Gülsüm Balı, eşinden şiddet ve baskı gördüğü için evden ayrıldığını ileri sürüp geri dönmek istemediğini söyledi.
Bunun üzerine Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Yapılan araştırma sonunda dönmek istemeyen anne ve çocukları aileye teslim edilmedi.
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