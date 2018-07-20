HABER

3 çocuğuyla ortadan kaybolan anne, koca şiddetinden kaçmış

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 2 ay önce 3 çocuğuyla evden çıkıp ortadan kaybolan Gülsüm Balı (27), başka bir kentte sağlık ocağına gidince bulundu.

3 çocuğuyla ortadan kaybolan anne, koca şiddetinden kaçmış

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 2 ay önce 3 çocuğuyla evden çıkıp ortadan kaybolan Gülsüm Balı (27), başka bir kentte sağlık ocağına gidince bulundu. Eşinden şiddet ve baskı gördüğünü ileri süren Gülsüm Balı, güvenlik gerekçesiyle geri dönmek istemeyince, ailesine teslim edilmedi.
İlçenin kırsal Sırıl Mahallesi’nde oturan Gülsüm Balı, 2 ay önce çocukları Naim (5), Yiğit (2) ve 3 aylık Gülteren Balı'yı da yanına alıp, Bursa'ya hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Akşam geri dönmeyen anne ve çocuklarına ulaşılamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine yapılan çalışmalarda da anne ve çocukları bulunamadı.
Gülsüm Balı, 2 ay sonra başka bir kentte bebeğine aşı yaptırmak için sağlık ocağına gidince bulundu. Görevli doktor, kayıtlarda Gülsüm Balı'nın aile hekiminin Orhaneli'de olduğunu belirleyince şüphelenerek jandarmaya haber verdi. Jandarmaya ifade veren Gülsüm Balı, eşinden şiddet ve baskı gördüğü için evden ayrıldığını ileri sürüp geri dönmek istemediğini söyledi.
Bunun üzerine Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Yapılan araştırma sonunda dönmek istemeyen anne ve çocukları aileye teslim edilmedi.

FOTOĞRAFLI

3 çocuğuyla ortadan kaybolan anne, koca şiddetinden kaçmış

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
Dilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskınDilovası'nda 10 numara yağ imalathanesine baskın
Bartın'da minibüs devrildi: 8 yaralıBartın'da minibüs devrildi: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.