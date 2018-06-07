3 çocuğuyla ortadan kaybolan kadının sevgilisi ile kaçtığı iddiası

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrılan Gülsüm B. (27) ile yanında götürdüğü 1'i 15 günlük, 3 çocuğundan 6 gündür haber alınamıyor. Gülsüm B.'nin, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ahmet A. ile kaçmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Orhaneli ilçesinin kırsal Sırıl Mahallesi'nde oturan ve eşi Şahin B. ile arasında geçimsizlik bulunduğu iddia edilen Gülsüm B., geçen cuma günü çocukları 5 yaşındaki Naim, 2 yaşındaki Yiğit ve 15 günlük Gülteren B.'yi yanına alarak, tedavi olmak için Bursa'da bir hastaneye gideceğini söyledi. Yanında sadece 80 lira parası bulunduğu belirtilen Gülsüm B. ve 3 çocuğundan o günden sonra haber alınamadı.

Ailesinin savcılığna yaptığı kayıp başvurusu üzerine genç kadın ve çocukları aranmaya başladı. Gülsüm B.'nin ağabeyi Mehmet Ali U., "Gülsüm'den henüz bir haber alamadık. Kız kardeşimin, eşi Şahin B.'nin arkadaşı olan evli ve 2 çocuk babası Ahmet A. ile ilişkisi olabilir. Ben daha önceden bu iddialar nedeniyle Ahmet A.'yı dövmüştüm. Kendisini aradık uluşamadık. Endişemiz, Gülsüm'ün bu kişi ile kaçması" diye konuştu.

Mehmet Ali U., kız kardeşinin Ahmet A. ile kaçma ihtimalini savcılığa da ilettiklerini söyledi.

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