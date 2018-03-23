3 çocuk annesinin öldüğü olayla ilgili keşif yapıldı

Elazığ’da geçtiğimiz yıl Haziran ayında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla alakası olmayan 3 çocuk annesinin öldürülmesi ile ilgili mahkeme heyeti keşif yaptı
Olay, 6 Haziran 2017 tarihinde Salı günü kent merkezinde Elazığ Öğretmen Evi ile Ahmet Aytar Meydanı arasındaki vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımda meydana geldi. İki kişi arasında çıkan kavgada silahların ateş edilmesiyle olayla hiçbir ilgilisi olmayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Canan Acar hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında silahları kullanan şüphelilerin de olduğu 3 kişiyi yakalayarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasını sağladı.
Güvenlik önlemi alındı, keşif yapıldı
Geçtiğimiz yıl olan olayla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti keşif kararı aldı. Bugün Öğretmen Evi ile Ahmet Aytar Meydanı arasındaki bölge şerit çekilerek yaya trafiğine kapatıldı. Alınan güvenlik önleminin ardından tutuklu zanlılarla birlikte mahkeme heyeti gelerek keşif yaptı. Güvenlik önlemlerinin yoğun olduğu keşif sonrası, heyet bölgeden ayrıldı.
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